«Матч ТВ»: Абаскаль недоволен вратарями в «Спартаке», особенно Максименко

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен вратарской бригадой красно-белых.

Испанский специалист дал указание спортивному блоку столичного клуба найти новый первый номер для команды на сезон-2024/25, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что Абаскаля, в частности, не устраивает игра Александра Максименко в матчах Российской премьер-лиги.

Испанец возглавил команду в 2022 году. Под его руководством десятикратные чемпионы страны провели 70 матчей, в которых одержали 35 побед, потерпели 21 поражение и 14 встреч свели вничью.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем Абаскаля.