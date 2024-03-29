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«Матч ТВ»: Абаскаль недоволен вратарями в «Спартаке», особенно Максименко

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен вратарской бригадой красно-белых.

Испанский специалист дал указание спортивному блоку столичного клуба найти новый первый номер для команды на сезон-2024/25, сообщает «Матч ТВ». 

Отмечается, что Абаскаля, в частности, не устраивает игра Александра Максименко в матчах Российской премьер-лиги. 

Испанец возглавил команду в 2022 году. Под его руководством десятикратные чемпионы страны провели 70 матчей, в которых одержали 35 побед, потерпели 21 поражение и 14 встреч свели вничью.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем Абаскаля.

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