Кечинов уверен, что судьба Абаскаля в «Спартаке» решена

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Думаю, судьба Абаскаля практически решена. Осталось только дождаться. На мой взгляд, с ним у «Спартака» больше идёт топтание на месте. У него было достаточно времени», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

После поражения «Спартака» от «Факела» в 20-м туре чемпионата России по футболу в СМИ появились слухи о скорой отставке Абаскаля.

Испанец возглавил команду в 2022 году. Под его руководством десятикратные чемпионы страны провели 70 матчей, в которых одержали 35 побед, потерпели 21 поражение и 14 встреч свели вничью.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца сезона.