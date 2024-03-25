Metaratings: «Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца сезона

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть свой пост.

По информации Metaratings, руководство клуба составило шорт-лист кандидатов на замену тренеру. Отмечается, что специалиста могут уволить до конца сезона, если результаты команды будут неудовлетворительными.

После поражения «Спартака» от «Факела» в 20-м туре чемпионата России по футболу в СМИ появились слухи о скорой отставке Абаскаля.

Испанец возглавил команду в 2022 году. Под его руководством десятикратные чемпионы страны провели 70 матчей, в которых одержали 35 побед, потерпели 21 поражение и 14 встреч свели вничью.

Ранее главный тренер «Браги» Жорже заявил, что отказался от предложения возглавить «Спартак».