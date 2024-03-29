Чайковский: американцы должны поставить нам памятник за фигуриста Малинина

Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, который является мужем прославленного тренера по фигурному катанию Елены Чайковской, заявил, что фигурист Илья Малинин гениальный спортсмен.

По его словам, американец российского происхождения «без натуги прыгает шесть четверных», что сигнализирует о его естественном состоянии, а не заученно-механическом.

Он добавил, что не верит в потенциальный пятерной прыжок Ильи, потому что этот элемент очень тяжело исполнить физически.

Отдельно Чайковский отметил происхождение спортсмена.

«Его мама, Татьяна Малинина, считалась сильной одиночницей. Когда Илья подрос, стала его тренировать, передав лучшие черты отечественной школы фигурного катания. Малинин катается как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика!» — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Ранее Чайковский рассказал, что у него с женой разные мнения относительно участия россиян в ОИ в Париже.