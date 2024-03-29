RT в Telegram
Подпишись

Чайковский: американцы должны поставить нам памятник за фигуриста Малинина

Короткая ссылка
Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, который является мужем прославленного тренера по фигурному катанию Елены Чайковской, заявил, что фигурист Илья Малинин гениальный спортсмен.
Чайковский: американцы должны поставить нам памятник за фигуриста Малинина
  • Gettyimages.ru

По его словам, американец российского происхождения «без натуги прыгает шесть четверных», что сигнализирует о его естественном состоянии, а не заученно-механическом. 

Он добавил, что не верит в потенциальный пятерной прыжок Ильи, потому что этот элемент очень тяжело исполнить физически.

Отдельно Чайковский отметил происхождение спортсмена. 

«Его мама, Татьяна Малинина, считалась сильной одиночницей. Когда Илья подрос, стала его тренировать, передав лучшие черты отечественной школы фигурного катания. Малинин катается как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика!» — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Ранее Чайковский рассказал, что у него с женой разные мнения относительно участия россиян в ОИ в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить