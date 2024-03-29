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Чайковский: у нас с женой разные мнения относительно участия россиян в ОИ в Париже

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Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский рассказал, что у него с женой, советским и российским тренером по фигурному катанию Еленой Чайковской, противоположные мнения относительно участия россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.
Чайковский: у нас с женой разные мнения относительно участия россиян в ОИ в Париже
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Если человек завоевал олимпийскую лицензию, то пусть отправляется в Париж. Да, с ограничениями, без флага и гимна, но всё равно весь мир будет знать, что это наш спортсмен. Так что никого осуждать не стану», — сказал Чайковский «Спорт-Экспрессу».

Его супруга выразила диаметрально противоположное мнение.

«А вот я на таких условиях ни за что бы не поехала! Никто меня не переубедит! Нельзя позволять вытирать о себя ноги!» — сказала она.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.

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