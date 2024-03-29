Союз велосипедистов выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Международный союз велосипедистов (UCI) выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», направив письмо в Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР).

«Новости о бессмысленном акте жестокости очень сильно всех нас опечалили. Наши сердца находятся с жертвами и их семьями, и мы горячо надеемся на скорейшее выздоровление всех раненых», — говорится в письме.

По словам главы UCI Давида Лаппартьена, в подобные моменты «необходимо подтвердить силу и ценность спорта».

Он добавил, что организация, президентом которой он является, решительно осуждает терроризм в любых его формах.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

Ранее Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе».