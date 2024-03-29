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В прокуратуре Амстердама узнали о возможной экстрадиции Промеса в Россию из СМИ

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В прокуратуре Амстердама высказались относительно потенциальной экстрадиции футболиста московского «Спартака» из ОАЭ в Россию в связи с неуплатой налогов.
В прокуратуре Амстердама узнали о возможной экстрадиции Промеса в Россию из СМИ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы узнали об этом из СМИ. Дальнейшую процедуру экстрадиции определяет законодательство ОАЭ. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны с запросом об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрашиваемого лица», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела предположил, что Промес больше не сможет выступать за красно-белых.

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