В прокуратуре Амстердама узнали о возможной экстрадиции Промеса в Россию из СМИ
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Мы узнали об этом из СМИ. Дальнейшую процедуру экстрадиции определяет законодательство ОАЭ. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны с запросом об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрашиваемого лица», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела предположил, что Промес больше не сможет выступать за красно-белых.