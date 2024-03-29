СКА сделал рекордное пожертвование в истории клуба пострадавшим в «Крокусе»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что армейцы пожертвовали 10,28 млн рублей в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Такой сбор стал возможным благодаря нашим болельщикам. Спасибо каждому, кто пришёл на «СКА Арену» в понедельник и внёс свой вклад в общее доброе дело», — написал специалист в своём Telegram-канале.



Наставник красно-синих подчеркнул, что это самое крупное пожертвование в истории петербургского клуба.



Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.



Ранее Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе».