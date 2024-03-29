СКА сделал рекордное пожертвование в истории клуба пострадавшим в «Крокусе»
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«Такой сбор стал возможным благодаря нашим болельщикам. Спасибо каждому, кто пришёл на «СКА Арену» в понедельник и внёс свой вклад в общее доброе дело», — написал специалист в своём Telegram-канале.
Наставник красно-синих подчеркнул, что это самое крупное пожертвование в истории петербургского клуба.
Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.
Ранее Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе».