Польские солдаты помогут обеспечить безопасность на ОИ-2024 в Париже
- AP
- © Adrienne Surprenant
«Вооружённые силы Польши присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и обеспечения безопасности летних Олимпийских игр 2024 года», — написал в социальных сетях министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он также добавил, что во Францию отправятся кинологи с собаками для противодействия терроризму.
Ранее во Франции опровергли опасения по поводу безопасности на церемонии открытия ОИ.