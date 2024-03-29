Польские солдаты помогут обеспечить безопасность на ОИ-2024 в Париже

Польские солдаты войдут в состав коалиции, сформированной для обеспечения порядка на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Вооружённые силы Польши присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и обеспечения безопасности летних Олимпийских игр 2024 года», — написал в социальных сетях министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он также добавил, что во Францию отправятся кинологи с собаками для противодействия терроризму.

Ранее во Франции опровергли опасения по поводу безопасности на церемонии открытия ОИ.