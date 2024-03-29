Ачерби — об обвинении в расизме: со мной было бы покончено как с человеком

Футболист сборной Италии Франческо Ачерби высказался об обвинениях в расизме.

«Если тебя дисквалифицируют на десять матчей и признают расистом, что ты будешь делать? Могло случиться всё что угодно: со мной было бы покончено не как с футболистом, которым я буду лишь до определённого момента, а как с человеком. Все выносили приговор ещё до того, как его огласили. И для многих я расист даже сейчас. Честно говоря, с этим не согласен. То, что СМИ пригвоздили меня к позорному столбу, — это нехорошо, и прежде всего бесполезно для решения такой проблемы, как расизм, которая, безусловно, существует», — цитирует спортсмена Calciomercato.

Также спортсмен, в недавнем прошлом победивший онкологическое заболевание, признал, что бороться с ним было куда проще, чем пытаться защитить собственную честь в ситуации с расистским скандалом.

Ранее Ачерби был исключён из заявки сборной Италии по футболу.