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Ачерби был исключён из заявки сборной Италии по футболу из-за расистского скандала

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Защитник «Интера» Франческо Ачерби исключён из заявки сборной Италии на два товарищеских матча из-за расистского скандала.
Ачерби был исключён из заявки сборной Италии по футболу из-за расистского скандала
  • Gettyimages.ru

«Ачерби объяснил тренеру и команде свою версию предполагаемого расистского высказывания в адрес футболиста Жуана Жезуса», — говорится в заявлении Итальянской федерации футбола (FIGC).

Отмечается, что футболист заявляет, что с его стороны не было никаких дискредитирующих и расистских намерений.

Накануне во время матча между «Интером» и «Наполи» произошёл конфликт между Жуаном Жезусом и Ачерби. В СМИ сообщалось, что Ачерби позволил себе расистское оскорбление.

Ранее Ачерби показал средний палец фанатам «Ромы» после проверки своего гола на VAR.

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