Ачерби был исключён из заявки сборной Италии по футболу из-за расистского скандала

Защитник «Интера» Франческо Ачерби исключён из заявки сборной Италии на два товарищеских матча из-за расистского скандала.

«Ачерби объяснил тренеру и команде свою версию предполагаемого расистского высказывания в адрес футболиста Жуана Жезуса», — говорится в заявлении Итальянской федерации футбола (FIGC).

Отмечается, что футболист заявляет, что с его стороны не было никаких дискредитирующих и расистских намерений.

Накануне во время матча между «Интером» и «Наполи» произошёл конфликт между Жуаном Жезусом и Ачерби. В СМИ сообщалось, что Ачерби позволил себе расистское оскорбление.

Ранее Ачерби показал средний палец фанатам «Ромы» после проверки своего гола на VAR.