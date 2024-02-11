Ачерби показал средний палец фанатам «Ромы» после проверки своего гола на VAR

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) начала разбирательство в отношении футболиста «Интера» Франческо Ачерби после инцидента в матче 24-го тура Серии А с «Ромой».

Ачерби открыл счёт на 17-й минуте матча.

По информации Corriere dello Sport, после проверки гола на VAR защитник «Интера» показал средний палец болельщикам «Ромы» на одной из трибун.

Отмечается, что прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) начала разбирательство в отношении игрока. Футболисту может грозить дисквалификация. В случае признания вины Ачерби выплатит штраф.

Ранее завершились судебные слушания по делу бразильского футболиста Дани Алвеса.