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Губерниев: изначально думал, что Федотов поумнее

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе вратаря Ивана Федотова из ХК ЦСКА.
Губерниев: изначально думал, что Федотов поумнее
  • РИА Новости

«Вообще, изначально думал, что Федотов поумнее. Кажется, надо спросить с самого хоккеиста и его агента. Это первое. Его слова, когда он вернулся, я оставлю за скобками. Меня мало волнует судьба вратаря Ивана Федотова. Были времена, когда я за него вступался, но сейчас… Мне интересно, как написал коллега Микулик, у него запасной вариант с «Филадельфией» ещё работает?» — цитирует Губерниева «Советский Спорт».

Вместе с тем журналист выразил надежду, что ЦСКА перестанет лихорадить и новый главный тренер команды Илья Воробьёв справится с поставленными перед ним задачами.

В текущем сезоне Федотов в общей сложности сыграл за армейцев в 49 встречах, в которых пропустил 117 шайб. В регулярке он отразил 91,4% броска, а в плей-офф — 91,6%. Также в его активе пять матчей на ноль.

Ранее Фетисов высказался об уходе Федотова из ЦСКА.

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