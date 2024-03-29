Чемпион Европы бегун Чавкин дисквалифицирован на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил

Бегун Андрей Чавкин, обладатель двух золотых медалей командных чемпионатов Европы, отстранён от всех соревнований на 2,5 года из-за наличия его фамилии в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Меня дисквалифицировали на 2,5 года на основании того, что моя фамилия была в базе московской антидопинговой лаборатории. Разбирательство шло 1 год 9 месяцев. Планирую ли я подавать апелляцию? А на что апеллировать, если все доказательства, которые были представлены нами, оказались подтверждены арбитром», — рассказал Чавкин ТАСС.

По словам спортсмена, WADA подтвердило, что все взятые у него пробы были чистыми, а арбитр указал, что тот не участвовал ни в каких допинговых схемах.

«И вместо требуемых четырёх лет дисквалификации мне дали 2,5 года. Только на основании того, что моя фамилия находилась в той базе», — добавил бегун.

Ранее призёра ЧР по тяжёлой атлетике Симонову дисквалифицировали на два года за допинг.