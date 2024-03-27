Призёра ЧР по тяжёлой атлетике Симонову дисквалифицировали на два года за допинг

Бронзовый призёр чемпионата России 2022 года по тяжёлой атлетике Сусанна Симонова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), срок дисквалификации атлета отсчитывается с 1 марта 2024 года.

В организме россиянки проба выявила наличие 5-метилгексан-2-амина.

Комиссия также дисквалифицировала конькобежца Максима Корниенко на пять лет с 7 марта 2024 года за то, что в пробе обнаружили метаболит дростанолона, метаболит нандролона и анастрозол.

Ранее российский боец Хусейн Асхабов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC.