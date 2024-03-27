RT в Telegram
Подпишись

Призёра ЧР по тяжёлой атлетике Симонову дисквалифицировали на два года за допинг

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата России 2022 года по тяжёлой атлетике Сусанна Симонова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Призёра ЧР по тяжёлой атлетике Симонову дисквалифицировали на два года за допинг
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), срок дисквалификации атлета отсчитывается с 1 марта 2024 года.

В организме россиянки проба выявила наличие 5-метилгексан-2-амина.

Комиссия также дисквалифицировала конькобежца Максима Корниенко на пять лет с 7 марта 2024 года за то, что в пробе обнаружили метаболит дростанолона, метаболит нандролона и анастрозол.

Ранее российский боец Хусейн Асхабов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить