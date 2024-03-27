Призёра ЧР по тяжёлой атлетике Симонову дисквалифицировали на два года за допинг
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), срок дисквалификации атлета отсчитывается с 1 марта 2024 года.
В организме россиянки проба выявила наличие 5-метилгексан-2-амина.
Комиссия также дисквалифицировала конькобежца Максима Корниенко на пять лет с 7 марта 2024 года за то, что в пробе обнаружили метаболит дростанолона, метаболит нандролона и анастрозол.
Ранее российский боец Хусейн Асхабов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC.