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Поздняков: пранкеры по полной развели главу WADA Баньку

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) об Играх дружбы.
Поздняков: пранкеры по полной развели главу WADA Баньку
  • РИА Новости

«Считаю, что Банька рассказал всё, что только мог и не мог. Его развели по полной. Всё то, о чём мы всегда говорили в кулуарах, он рассказал своими словами», — сказал Поздняков ТАСС. 

27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Ирина Винер прокомментировала слова главы Всемирного антидопингового агентства об Играх дружбы.

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