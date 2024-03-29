Поздняков: пранкеры по полной развели главу WADA Баньку

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) об Играх дружбы.

«Считаю, что Банька рассказал всё, что только мог и не мог. Его развели по полной. Всё то, о чём мы всегда говорили в кулуарах, он рассказал своими словами», — сказал Поздняков ТАСС.



27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.



Ранее Ирина Винер прокомментировала слова главы Всемирного антидопингового агентства об Играх дружбы.