Поздняков: пранкеры по полной развели главу WADA Баньку
- РИА Новости
«Считаю, что Банька рассказал всё, что только мог и не мог. Его развели по полной. Всё то, о чём мы всегда говорили в кулуарах, он рассказал своими словами», — сказал Поздняков ТАСС.
27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Ирина Винер прокомментировала слова главы Всемирного антидопингового агентства об Играх дружбы.