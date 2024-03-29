Павлюченко: «Урал» — тёмная лошадка, способная дать бой «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом».

«Спартак» — фаворит. Но мы все знаем российский чемпионат. Тут может произойти всё. «Спартак» — команда, которая может выдать два хороших матча, а следом два ужасных. «Урал» — тёмная лошадка, способная дать бой. На него надо настраиваться серьёзно. У «Спартака» возникнут серьёзные проблемы, если произойдёт какая-то недооценка. Если москвичи хотят за что-то зацепиться, то не имеют права терять очки», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Обе команды пока не знают побед в национальном первенстве в текущем году.

Красно-белые разошлись миром с «Зенитом» и сенсационно уступили «Факелу».

В свою очередь, подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражения от «Ахмата» и «Зенита».

Ранее Павлюченко назвал «Динамо» фаворитом матча с «Ростовом».