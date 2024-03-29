В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении олимпийского чемпиона Перлова

В отношении олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативные мероприятия проводятся сотрудниками регионального управления ФСБ России», — цитирует «Р-Спорт» ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Перлов стал олимпийским чемпионом на Играх-1992 в Барселоне в ходьбе на 50 км.

После окончания карьеры в том числе занимал должность исполнительного директора Федерации футбола Новосибирской области. С 2020 по 2022 год был генеральным директором ФК «Новосибирск».

В Центральном районном суде сообщили, что рассмотрят вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Вяльбе подтвердила, что возбуждено уголовное дело после инцидента на Спартакиаде.