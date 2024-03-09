Вяльбе подтвердила, что возбуждено уголовное дело после инцидента на Спартакиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о возбуждении уголовного дела после инцидента с массовым завалом на Спартакиаде в Сочи.

«Знаю, что возбуждено уголовное дело. С одной стороны, приятно, что так следят за лыжными гонками, но, с другой стороны, немного мне странно. Мы готовы ответить на все вопросы», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее Вяльбе рассказала о состоянии госпитализированных на Спартакиаде лыжниц.