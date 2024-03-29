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Поздняков: есть спортсмены, для которых честь важнее, чем унизительные условия МОК

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал унизительными условия Международного олимпийского комитета (МОК) для нейтральных спортсменов.
Поздняков: есть спортсмены, для которых честь важнее, чем унизительные условия МОК
  • РИА Новости

«Есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем эти унизительные условия. Лично я на стороне тех, кто ставит честь и достоинство на первое место», — цитирует Позднякова «СЭ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее в МИД России заявили, что Бах может убить олимпийское движение.

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