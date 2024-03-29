Поздняков: есть спортсмены, для которых честь важнее, чем унизительные условия МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал унизительными условия Международного олимпийского комитета (МОК) для нейтральных спортсменов.

«Есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем эти унизительные условия. Лично я на стороне тех, кто ставит честь и достоинство на первое место», — цитирует Позднякова «СЭ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее в МИД России заявили, что Бах может убить олимпийское движение.