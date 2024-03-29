Бах: российская и украинская стороны не будут бойкотировать Олимпийские игры
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«Дискуссия по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх окончена, российская и украинская стороны не будут бойкотировать соревнования», — заявил Бах.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Бах признал, что МОК поддаётся политическому влиянию.