Бах: российская и украинская стороны не будут бойкотировать Олимпийские игры

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция).

«Дискуссия по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх окончена, российская и украинская стороны не будут бойкотировать соревнования», — заявил Бах.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Бах признал, что МОК поддаётся политическому влиянию.