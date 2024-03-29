Дубль Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Калгари» в НХЛ
Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:3.
В составе победителей дублем отметился российский нападающий Павел Бучневич. Его соотечественник и партнёр по команде Алексей Торопченко записал на свой счёт передачу.
За гостей две шайбы забросил ещё один российский игрок — Андрей Кузьменко.
Ранее Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе».