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Дубль Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Калгари» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Павел Бучневич. Его соотечественник и партнёр по команде Алексей Торопченко записал на свой счёт передачу.

За гостей две шайбы забросил ещё один российский игрок — Андрей Кузьменко.

Ранее Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе».

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