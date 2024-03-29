Дубль Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Калгари» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Павел Бучневич. Его соотечественник и партнёр по команде Алексей Торопченко записал на свой счёт передачу.

За гостей две шайбы забросил ещё один российский игрок — Андрей Кузьменко.

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