AS: презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» может пройти в августе

Презентация нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» может быть перенесена на август.

По информации AS, изначально мероприятие хотели провести до чемпионата Европы. Но так как финал Лиги чемпионов, где выступают и «Реал», и ПСЖ, пройдёт 1 июня, а через две недели после стартует Евро, то, скорее всего, презентация пройдёт в начале августа.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе высмеял футболистов, получающих деньги за участие в играх сборных.