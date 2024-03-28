AS: презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» может пройти в августе
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По информации AS, изначально мероприятие хотели провести до чемпионата Европы. Но так как финал Лиги чемпионов, где выступают и «Реал», и ПСЖ, пройдёт 1 июня, а через две недели после стартует Евро, то, скорее всего, презентация пройдёт в начале августа.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе высмеял футболистов, получающих деньги за участие в играх сборных.