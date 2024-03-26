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Мбаппе высмеял футболистов, получающих деньги за участие в играх сборных

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал гонорары футболистов за выступление в национальных командах.
Мбаппе высмеял футболистов, получающих деньги за участие в играх сборных
  • AP

«Мне кажется смешным, когда игроки получают деньги от своих сборных. Вы не должны получать деньги за то, что представляете свою страну», — цитирует Мбаппе Sporx в соцсетях.

Футболист является чемпионом мира — 2018 в составе сборной Франции. В 2022-м команда дошла до финала, где уступила Аргентине в серии пенальти. В решающем матче Мбаппе оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал».

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