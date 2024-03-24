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Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал»

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на слухи о будущем нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал»
  • AP
  • © Matthieu Mirville

«Он будет действовать, и он сообщит то, о чём некоторые люди говорят в условном наклонении и не только. Это не подлежит обсуждению», — цитирует тренера Telefoot.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее Мбаппе высказался о своём будущем.

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