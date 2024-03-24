Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал»
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«Он будет действовать, и он сообщит то, о чём некоторые люди говорят в условном наклонении и не только. Это не подлежит обсуждению», — цитирует тренера Telefoot.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее Мбаппе высказался о своём будущем.