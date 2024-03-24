Мбаппе: люди узнают о моём будущем перед началом Евро

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём будущем.

«Люди узнают о моём будущем перед началом Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Моё будущее больше не является важной темой для клуба. Я приеду на Евро с холодной головой», — цитирует Мбаппе Telefoot.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 состоит только из футболистов ПСЖ.