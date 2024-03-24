RT в Telegram
Подпишись

Мбаппе: люди узнают о моём будущем перед началом Евро

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём будущем.
Мбаппе: люди узнают о моём будущем перед началом Евро
  • AP
  • © Alvaro Barrientos

«Люди узнают о моём будущем перед началом Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Моё будущее больше не является важной темой для клуба. Я приеду на Евро с холодной головой», — цитирует Мбаппе Telefoot.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 состоит только из футболистов ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить