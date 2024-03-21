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Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 состоит только из футболистов ПСЖ

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Французское издание L'Equipe раскрыло зарплаты футболистов Лиги 1.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 состоит только из футболистов ПСЖ
  • Gettyimages.ru

Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Его месячная зарплата составляет €6 млн.

На второй и третьей позициях расположились одноклубники француза Усман Дембеле (€1,2 млн в месяц) и Маркиньос (€1,2 млн).

Примечательно, что в топ-10 входят только футболисты парижской команды.

Ранее сообщалось, что Александр Головин зарабатывает в «Монако» €300 тыс. в месяц.

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