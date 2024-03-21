Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 состоит только из футболистов ПСЖ
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Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Его месячная зарплата составляет €6 млн.
На второй и третьей позициях расположились одноклубники француза Усман Дембеле (€1,2 млн в месяц) и Маркиньос (€1,2 млн).
Примечательно, что в топ-10 входят только футболисты парижской команды.
Ранее сообщалось, что Александр Головин зарабатывает в «Монако» €300 тыс. в месяц.