Источник: «Наполи» готов втрое увеличить зарплату Кварацхелии

«Наполи» планирует продлить контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.

По информации Napoli Magazine, руководство планирует обсудить детали нового соглашения после окончания сезона. Отмечается, что игроку хотят втрое увеличить зарплату — с €1,5 млн до €4,5 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия травмировался в матче отборочного этапа на Евро-2024 с Грецией.