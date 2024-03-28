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Источник: «Наполи» готов втрое увеличить зарплату Кварацхелии

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«Наполи» планирует продлить контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.
Источник: «Наполи» готов втрое увеличить зарплату Кварацхелии
  • AFP
  • © Giorgi ARJEVANIDZE

По информации Napoli Magazine, руководство планирует обсудить детали нового соглашения после окончания сезона. Отмечается, что игроку хотят втрое увеличить зарплату — с €1,5 млн до €4,5 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 

Ранее сообщалось, что Кварацхелия травмировался в матче отборочного этапа на Евро-2024 с Грецией. 

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