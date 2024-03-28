Журова: есть подозрение, что российские спортсмены вряд ли поедут на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сомневается в том, что российские спортсмены поедут на Олимпийские игры в Париж.

«Вот мы тут друг с другом ломаем копья, один говорит более жесткую формулировку, другой — более мягкую. Но у меня подозрение, что спортсмены вообще вряд ли куда-то поедут», — приводит слова Журовой РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта появилась информация, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Вячеслав Фетисов высказался о желании некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх.