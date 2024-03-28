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Щербакова: только спустя год отпустила ситуацию и смогла порадоваться олимпийской медали

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что только через год после Олимпиады смогла спокойно порадоваться победе.

«Казалось, что будешь каждое утро просыпаться и вспоминать, что ты олимпийский чемпион, и счастливо жить. После победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции. Это такое опустошение и выгорание! Только спустя год я отпустила ситуацию и смогла порадоваться этой медали спокойно и осознанно», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сообщалось, что Щербакова сняла на видео собственную операцию.

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