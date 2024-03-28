Щербакова: только спустя год отпустила ситуацию и смогла порадоваться олимпийской медали
«Казалось, что будешь каждое утро просыпаться и вспоминать, что ты олимпийский чемпион, и счастливо жить. После победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции. Это такое опустошение и выгорание! Только спустя год я отпустила ситуацию и смогла порадоваться этой медали спокойно и осознанно», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».
Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ранее сообщалось, что Щербакова сняла на видео собственную операцию.