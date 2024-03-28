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Регбистка «Славы» Семак участвовала в разборе завалов в «Крокус Сити Холле»

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Регбистка «Славы» Анастасия Семак участвовала в разборе завалов в «Крокус Сити Холле».
Регбистка «Славы» Семак участвовала в разборе завалов в «Крокус Сити Холле»
  • РИА Новости

«Я работала там два дня по семь часов. Работа предстояла сложная: разбор завалов и поиск пострадавших. Несколько раз работы останавливались из-за угрозы обрушения», — приводит слова Семак пресс-служба Федерации регби России.

Она отметила, что состояние от увиденного очень тяжёлое: «За столько лет работы это, наверное, самый тяжёлый объект. Очень много крови, все стекла разбиты от выстрелов».

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 140 человек.

Ранее сообщалось, что член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе».

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