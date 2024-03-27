Член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе»

Член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова погибла в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в «Крокус Сити Холле» погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек», — говорится в заявлении Паралимпийского комитета России (ПКР).

39-летняя теннисистка была мастером спорта и двукратной чемпионкой страны. В составе национальной команды она принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях — на её счету серебро и бронза.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее сообщалось, что на шестом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — «Авангард» усилят меры безопасности.