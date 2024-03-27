Свищёв: мы обязаны уважать мнение атлетов, решивших ехать на Олимпиаду

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о решении некоторых спортсменов ехать на Олимпийские игры 2024 года под нейтральным флагом.

«Здесь есть только два мнения и решения — участвовать или не участвовать. Я думаю, мы обязаны уважать мнение как атлетов и федераций, которые решили ехать на Олимпиаду, так и решения тех, кто решил не ехать. Мы не имеем права запретить участвовать в Играх тем ребятам, которые уже отобрались», — заявил Свищёв «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.