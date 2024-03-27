Журова: WADA и МОК запугивают спортсменов других стран, это неприемлемо

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия не будет отказываться от проведения Игр дружбы, даже несмотря на попытки Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) сорвать соревнования.

«Сильно неприятно, запугивают спортсменов тем, что они хотят в каких-то соревнованиях участвовать, это совершенно неприемлемо. Мы готовимся, конечно. Это в первую очередь нужно для нас самих. Игры дружбы — это наши соревнования, мы как хотим, так и можем проводить», — заявила Журова kp.ru.

27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Журова заявила, что МОК относится к россиянам как ко второму сорту.