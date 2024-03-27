Булыкин: Кокорин вряд ли уже думает о чём-то серьёзном в карьере

Экс-игрок «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о будущем форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Некоторые получают травмы и завершают спортивную карьеру. А Кокорин сейчас играет, наверное, получает не те деньги, которые бы он хотел, но получает удовольствие и вряд ли уже думает о чём-то серьёзном в футбольной карьере», — заявил Булыкин Metaratings.ru.

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 26 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи. Его контракт с «Арисом» рассчитан до 31 мая 2024 года. Портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс.

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