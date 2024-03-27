Глава РУСАДА: целесообразно продолжить гармонизацию законов против допинга

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что считает целесообразным продолжить работу по гармонизации законодательства РФ в сфере антидопинга.

«С комитетом Госдумы мы прорабатывали вопрос гармонизации законодательства в целях совершенствования механизма борьбы с допингом и устранения разночтений, а не по требованию WADA. Поэтому считаем целесообразным продолжить эту работу», — заявила Логинова РИА Новости.

18 марта стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство не может провести очный аудит РУСАДА из-за сложной геополитической ситуации. В начале марта в организации заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее Логинова высказалась о заявлении WADA о невозможности аудита.