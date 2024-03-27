Лунёв считает, что ещё несколько лет может выступать на хорошем уровне

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв считает, что ещё несколько лет мог бы выступать на хорошем уровне.

«Надо смотреть на срок контракта, на какие‑то условия, нужно понимать, что уже и возраст 32—33 года. Но по ощущениям, по здоровью осознаю, что от двух до пяти сезонов на хорошем уровне ещё можно спокойно играть», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32-летний россиянин сыграл за команду 26 матчей, восемь из которых отстоял на ноль.

Ранее Лунёв высказал мнение, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов давно готов к переезду в европейский чемпионат.