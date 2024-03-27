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Лунёв считает, что ещё несколько лет может выступать на хорошем уровне

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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв считает, что ещё несколько лет мог бы выступать на хорошем уровне.
Лунёв считает, что ещё несколько лет может выступать на хорошем уровне
  • РИА Новости

«Надо смотреть на срок контракта, на какие‑то условия, нужно понимать, что уже и возраст 32—33 года. Но по ощущениям, по здоровью осознаю, что от двух до пяти сезонов на хорошем уровне ещё можно спокойно играть», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32-летний россиянин сыграл за команду 26 матчей, восемь из которых отстоял на ноль.

Ранее Лунёв высказал мнение, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов давно готов к переезду в европейский чемпионат.

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