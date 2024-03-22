Лунёв: Сафонов давно готов к переезду в Европу

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказал мнение, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов давно готов к переезду в европейский чемпионат.

«Матвей давно готов к переезду в Европу. У него есть все качества топового вратаря, и он может показать себя на самом высоком уровне», — цитирует Лунёва «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». Сафонов провёл за родную команду 165 матчей, в 50 из которых сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Сафонов покинул расположение сборной России после матча с Сербией.