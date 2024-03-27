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Двоеглазова рассказала, что вначале боялась Тутберидзе

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Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что сначала боялась тренера Этери Тутберидзе после перехода в её группу.
Двоеглазова рассказала, что вначале боялась Тутберидзе
  • РИА Новости

«Вообще я сама боялась, достаточно сильно боялась. Мы пришли на просмотр, это было в 2020 году. Тогда была первая тренировка, Этери Георгиевны не было, у неё были дела, был один Сергей Викторович Дудаков, и вроде не так страшно. На вторую тренировку пришла Этери Георгиевна, и стало более волнительно. Потом, когда тренируешься там, проходит время, и она становится родным человеком», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.

В сезоне-2023/24 15-летняя Двоеглазова стала победительницей юниорского финала Гран-при России.

Ранее Двоеглазова поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после победы в финале юниорского Гран-при.

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