Двоеглазова рассказала, что вначале боялась Тутберидзе

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что сначала боялась тренера Этери Тутберидзе после перехода в её группу.

«Вообще я сама боялась, достаточно сильно боялась. Мы пришли на просмотр, это было в 2020 году. Тогда была первая тренировка, Этери Георгиевны не было, у неё были дела, был один Сергей Викторович Дудаков, и вроде не так страшно. На вторую тренировку пришла Этери Георгиевна, и стало более волнительно. Потом, когда тренируешься там, проходит время, и она становится родным человеком», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.

В сезоне-2023/24 15-летняя Двоеглазова стала победительницей юниорского финала Гран-при России.

Ранее Двоеглазова поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после победы в финале юниорского Гран-при.