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Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер будет выступать за Канаду

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Представлявший Россию прыгун в воду Виктор Повзнер будет выступать за Канаду на международных турнирах.
Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер будет выступать за Канаду
  • РИА Новости

«World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское», — сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации.

22-летний Повзнер родился в Торонто в семье российских тренеров.

В 2021 году он в составе сборной России занял 13-е место на чемпионате Европы в прыжках с метрового трамплина.

В 2022 году он вернулся в Канаду и выступил на чемпионате страны, где завоевал две золотые медали.

Ранее российская фигуристка Данилова получила гражданство Нидерландов.

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