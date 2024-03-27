Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер будет выступать за Канаду
- РИА Новости
«World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское», — сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации.
22-летний Повзнер родился в Торонто в семье российских тренеров.
В 2021 году он в составе сборной России занял 13-е место на чемпионате Европы в прыжках с метрового трамплина.
В 2022 году он вернулся в Канаду и выступил на чемпионате страны, где завоевал две золотые медали.
Ранее российская фигуристка Данилова получила гражданство Нидерландов.