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Тедеско: если бы я вернулся в Москву после работы в «Спартаке», люди пожали бы мне руку

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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о важных для него моментах в футболе.
Тедеско: если бы я вернулся в Москву после работы в «Спартаке», люди пожали бы мне руку
  • AP

«Если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал «Спартак», люди пожали бы мне руку, потому что они уважают меня. Или если я разговариваю с игроком, которого тренировал четыре года назад, и он обнимает меня и говорит, что время игры за меня — лучшее, которое у него было. Это вещи, которые ещё важнее», — приводит слова Тедеско Coaches' Voice.

Немецкий специалист работал в московском клубе с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда завоевала серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии.

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