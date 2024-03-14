RT в Telegram
Подпишись

Экс-тренер «Спартака» Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии

Короткая ссылка
Футбольный тренер Доменико Тедеско подписал новое соглашение со сборной Бельгии.
Экс-тренер «Спартака» Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза Бельгии, новый договор со специалистом рассчитан до 2026 года.

Тедеско известен по работе с немецкими «Шальке» и «Лейпцигом», а также российским «Спартаком», который возглавлял с октября 2019 по июнь 2021 года. В феврале 2023-го был назначен главным тренером сборной Бельгии, вместе с которой одержал восемь побед в десяти встречах.

Ранее известный российский комментатор, а также экс-полузащитник «Амкара» и «Химок» Константин Генич выразил мнение, что московский «Спартак» в скором времени может расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить