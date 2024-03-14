Экс-тренер «Спартака» Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии
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Как сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза Бельгии, новый договор со специалистом рассчитан до 2026 года.
Тедеско известен по работе с немецкими «Шальке» и «Лейпцигом», а также российским «Спартаком», который возглавлял с октября 2019 по июнь 2021 года. В феврале 2023-го был назначен главным тренером сборной Бельгии, вместе с которой одержал восемь побед в десяти встречах.
Ранее известный российский комментатор, а также экс-полузащитник «Амкара» и «Химок» Константин Генич выразил мнение, что московский «Спартак» в скором времени может расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.