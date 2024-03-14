Экс-тренер «Спартака» Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии

Футбольный тренер Доменико Тедеско подписал новое соглашение со сборной Бельгии.

Как сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза Бельгии, новый договор со специалистом рассчитан до 2026 года.

Тедеско известен по работе с немецкими «Шальке» и «Лейпцигом», а также российским «Спартаком», который возглавлял с октября 2019 по июнь 2021 года. В феврале 2023-го был назначен главным тренером сборной Бельгии, вместе с которой одержал восемь побед в десяти встречах.

Ранее известный российский комментатор, а также экс-полузащитник «Амкара» и «Химок» Константин Генич выразил мнение, что московский «Спартак» в скором времени может расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.