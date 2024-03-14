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Генич считает, что Абаскаль почти исчерпал кредит доверия в «Спартаке»

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Известный российский комментатор, а ранее полузащитник «Амкара» и «Химок» Константин Генич выразил мнение, что московский «Спартак» в скором времени может расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Генич считает, что Абаскаль почти исчерпал кредит доверия в «Спартаке»
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«Думаю, в «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке. Абаскаль за время своей работы не лучшим образом управлял коллективом. Были определённые трения. Молодой тренер не совсем справился с раздевалкой и с управлением амбициозным и квалифицированным составом», — цитирует Генича «КП Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 69 матчей, в которых в среднем набирала по 1,68 очка. В нынешнем сезоне красно-белые занимают шестую строчку в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) после 20 туров, имея в активе 31 очко.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов возглавить команду в случае отставки Абаскаля.

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