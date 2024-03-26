Ягудин назвал Плющенко выдающейся личностью
- РИА Новости
«Женя, спасибо большое. Наконец-то что-то приятное. Я всегда восхищался тем, что он сделал в спорте. Это выдающаяся личность. Поэтому мне приятно, что он оценил это», — цитирует Ягудина Sport24.
Ягудин четыре раза выиграл золото чемпионата мира, трижды — первенства Европы, а в 2002 году одержал победу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном разряде. Тогда он обошёл соотечественника Евгения Плющенко и американца Тимоти Гейбла.
Ранее Ягудин отреагировал на четырёхлетнюю дисквалификацию Камилы Валиевой.