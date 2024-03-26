Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад»
«Сегодня утром Арсен уже тренировался вместе с командой», — заявили в пресс-службе клуба «Матч ТВ».
Футболист был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая.
В текущем сезоне россиянин провёл за команду 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
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