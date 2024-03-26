Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад»

В пресс‑службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос, вернулся ли полузащитник Арсен Захарян в расположение испанского клуба.

«Сегодня утром Арсен уже тренировался вместе с командой», — заявили в пресс-службе клуба «Матч ТВ».

Футболист был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян рассказал о самой странной вещи в Испании.