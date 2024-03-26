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Армения примет Кубок мира по самбо, Украина — в числе участников

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В Ереване (Армения) 4—5 апреля состоится Кубок мира по самбо.
Армения примет Кубок мира по самбо, Украина — в числе участников
  • Gettyimages.ru

Заявки на участие в турнире подали команды Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Молдовы, Румынии, Узбекистана, Украины, а также сборной команды беженцев.

Спортсмены из России, Белоруссии и Франции выступят в нейтральном статусе. 

«Уверен, предстоящий Кубок мира запомнится участникам и зрителям не только яркими и зрелищными поединками, но и наличием в программе дисциплины женское боевое самбо, которое постепенно становится неотъемлемой частью всех международных соревнований», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Ранее сообщалось, что российские самбисты в полном составе поедут на чемпионат Европы в Сербию.

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