Армения примет Кубок мира по самбо, Украина — в числе участников

В Ереване (Армения) 4—5 апреля состоится Кубок мира по самбо.

Заявки на участие в турнире подали команды Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Молдовы, Румынии, Узбекистана, Украины, а также сборной команды беженцев.

Спортсмены из России, Белоруссии и Франции выступят в нейтральном статусе.

«Уверен, предстоящий Кубок мира запомнится участникам и зрителям не только яркими и зрелищными поединками, но и наличием в программе дисциплины женское боевое самбо, которое постепенно становится неотъемлемой частью всех международных соревнований», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Ранее сообщалось, что российские самбисты в полном составе поедут на чемпионат Европы в Сербию.