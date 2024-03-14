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Елисеев: российские самбисты в полном составе поедут на чемпионат Европы в Сербию

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Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что сборные команды страны в полном составе примут участие в предстоящем чемпионате Европы в Сербии.
Елисеев: российские самбисты в полном составе поедут на чемпионат Европы в Сербию
  • РИА Новости

«Мы участвуем во всех крупных международных соревнованиях, в этом году у нас будет чемпионат Европы, который пройдёт в Сербии в мае месяце. Все наши сборные команды готовятся по всем возрастам, это и кадеты, и юноши, и юниоры, и мужчины, и женщины, и боевое самбо, очень большая команда поедет», — сказал Елисеев в разговоре с ТАСС.

Функционер отметил, что у Международной федерации самбо нет никаких вопросов к коллегам из России и Белоруссии. 

Чемпионат Европы пройдёт в Сербии 9—10 мая.

Ранее Владимир Путин заявил, что Олимпийские игры многое теряют без россиян. 


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