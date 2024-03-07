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Путин считает, что Олимпийские игры без россиян многое теряют

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Президент России Владимир Путин высказал мнение касательно неучастия российских спортсменов в Олимпийских играх.

В ходе общения главы государства с юными самбистами и дзюдоистами в новом Дворце самбо чемпионка мира по самбо Татьяна Казенюк выразила мнение, что без участия России в Олимпийских играх это будут не Олимпийские игры, а чемпионат мира, чемпионат Европы — «местечковые соревнования», так как российские атлеты — «лучшие в мире».

«Так и есть. Полностью согласен», — сказал Путин.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.

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