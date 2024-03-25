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Митрофанов: РФС просит допустить сборную России до ближайшего разумного цикла отбора

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возвращении россиян на международную арену.
Митрофанов: РФС просит допустить сборную России до ближайшего разумного цикла отбора
  • РИА Новости

«Разговор с ФИФА и УЕФА у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора». На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам — это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что делегация РФС посетит ближайший конгресс ФИФА.

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