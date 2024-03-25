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Малинин: упорный труд даёт свои плоды

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Американский фигурист Илья Малинин, выигравший чемпионат мира 2024 года в Монреале (Канада), опубликовал фото с золотой медалью.
Малинин: упорный труд даёт свои плоды
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Чувствую невероятную благодарность за этот момент в карьере. Упорный труд даёт свои плоды!» — написал он в соцсетях.

В произвольной программе Малинин прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее Александр Жулин заявил, что Малинин на чемпионате мира показал высший уровень.

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